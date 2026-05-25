Çinli bilim insanları beyaz ışık kullanarak 6G testlerine başladı

Bilim insanları, lazerle çalışan ve üretimi kolay seramik bir malzemeden yapılan yeni nesil fotonik motoru tanıttı.

Bu yenilikçi cihaz, uzun mesafeler boyunca büyük miktarda bilgi aktarımı için beyaz ışık kullanıyor.

6G İLETİŞİMİ İÇİN DOĞRUDAN KANIT

Cell Press dergisi Matter'da yayınlanan çalışma, 6G iletişim teknolojisini destekleyen güçlü deneysel kanıtlar sunuyor.

Geleneksel LED tabanlı sistemler genellikle sadece birkaç metre mesafede çalışırken, bu yeni fotonik teknoloji 1,2 kilometreye kadar kesintisiz veri iletimi sağlıyor.

Güney Çin Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacı Zhiguo Xia, bu gelişmenin geleneksel teknolojilerin ötesinde rekor bir performans olduğunu belirtti.

Geliştirilen yeni motorun, drone lojistiği ve düşük irtifa hava yolculuğu gibi senaryolarda uygulanması için ikna edici bir altyapı sunduğu vurgulanıyor.

HAVA KOŞULLARINA KARŞI YENİ ÇÖZÜMLER YOLDA

Mevcut motor ağırlıklı olarak sarı bölgede ışık yaydığı ve fiber optik hızlarının altında kaldığı için bilim insanları sistemi geliştirmeye devam ediyor.

Ekip, kötü hava şartlarında da iletişimin kopmaması adına lazer sistemini radyo frekans sistemleriyle entegre etmeyi planlıyor.

Ayrıca veri hızlarını daha da artırmak amacıyla, daha kısa floresans ömrüne ve ayarlanabilir emisyon bant genişliğine sahip materyallerin araştırılması hedefleniyor.

Geçmişte 6G teknolojisinin önündeki yüksek altyapı maliyetleri ve ultra yoğun baz istasyonları gibi engeller, düşük maliyetle üretilebilen bu kompakt cihazlarla aşılacak.

Gelecekte akıllı telefonlara ve sokak lambalarına entegre edilecek 6G ağları, sadece verileri çok hızlı iletmekle kalmayıp nesneleri algılayarak görebilecek ve duyabilecek.

Bu akıllı ağlar, alçak Dünya yörüngesindeki uydulardan gelen verileri de kullanarak çöller, okyanuslar ve dağlar gibi zorlu alanlarda kapsama sağlayacak.

Geliştirilen bu özel kristalleşme süreci, tamamen kapsama alanı sunan son derece güvenilir bir 6G geleceğinin kapılarını aralıyor.