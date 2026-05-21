Çinli otomobil markası Dongfeng Avrupa’da üretime başlıyor

Stellantis, Çinli otomotiv şirketi Dongfeng ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklıkla Çinli markaların Avrupa'da üretim yapmasının önünü açtı.

Yapılan anlaşmayla birlikte Dongfeng çatısı altındaki premium marka Voyah, Stellantis'in Fransa'daki Rennes fabrikasında üretime başlayacak.

YÜZDE 51 HİSSE STELLANTIS'TE KALACAK

Kurulan yeni ortak girişimde yüzde 51 hisseye sahip olan Stellantis, operasyon üzerindeki kontrolünü koruyacak.

Fabrikada üretilecek araçların tamamı şarj edilebilir hibrit, elektrikli ve menzil uzatıcı modelleri kapsayan yeni enerjili araç sınıfından oluşacak.

Dongfeng bu hamleyle Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli otomobillere uyguladığı ek gümrük vergilerini aşmayı hedefliyor.

Kısa vadede her iki üreticiye de avantaj sağlayan bu durumun, uzun vadede Avrupalı üreticiler için ciddi bir rekabet riski oluşturabileceği belirtiliyor.