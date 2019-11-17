Çin hükümetinin 'iade' tasarısı kararı, tüm ülkede özellikle de Hong Kong'da büyük ses getirdi.

ŞİDDET HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Aylardır devam eden gösterilerde her geçen gün şiddet daha da arttı. Kent, sakin geçen cumartesinin ardından bugün yeniden protestolara sahne oldu.

ATEŞLİ OK BACAĞINA SAPLANDI

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericilerin işgalini sürdürdüğü Polytechnic Üniversitesi'nde bir polis, protestocuların attığı okla yaralandı.

Çinli protestocunun attığı ateşli ok polise saplandı ViDEO

YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Göstericilerin, işgal ettikleri Polytechnic Üniversitesi önünde kurulan barikatları temizlemeye çalışanlara tuğla fırlatması üzerine polis, üniversite çevresindeki yolları trafiğe kapattı.

GAZ VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

Üniversite kampüsüne sevk edilen yüzlerce polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

TUĞLALAR NEDENİYLE İLERLEYEMEDİ

Bazı protestocular polis araçlarına molotofkokteyli atarken, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışma üniversite yakınındaki Cross-Harbour Tüneli'ne taşındı.

Tünel girişindeki üst geçitten alevler yükselirken, tünele yaklaşan polis araçları yola dizili tuğlalar nedeniyle ilerleyemedi.

PAZARTESİ GÜNÜ HİÇBİR OKULDA EĞİTİM YOK

Diğer yandan Eğitim Bürosu, güvenlik endişeleri nedeniyle bir haftadır eğitime ara verilen Hong Kong'da pazartesi günü de hiçbir okulda eğitim yapılmayacağını duyurdu.

3 BİN 560 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Resmi verilere göre kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.