Çinli sürücünün kaldırımdaki yayaları ezdiği an

Çin'de bir sürücü, adeta dehşet saçtı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP YAYALARIN ARASINA DALDI
Kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırımda yürüyen yayaların arasında daldı.
Çin'de kadın sürücü kaldırımdaki insanları ezdi VİDEO
4 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Feci kazanın ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Sürücü ise gözaltına alındı.
SÜRÜCÜ ALKOL TESTİNDEN GEÇTİ
Yetkililer, yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Sürücünün ise yapılan alkol testinin temiz olduğunu belirtti.