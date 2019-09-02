taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.813
Euro
6.3773
Altın
1525
Borsa
97822.94
Gram Altın
285.335

Çinli sürücünün kaldırımdaki yayaları ezdiği an

Çin'de kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kaza sonrası 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 13:17..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Çin'de bir sürücü, adeta dehşet saçtı.

Çinli sürücünün kaldırımdaki yayaları ezdiği an

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP YAYALARIN ARASINA DALDI

Kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırımda yürüyen yayaların arasında daldı.

Çin'de kadın sürücü kaldırımdaki insanları ezdi VİDEO

4 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Feci kazanın ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Çinli sürücünün kaldırımdaki yayaları ezdiği an

SÜRÜCÜ ALKOL TESTİNDEN GEÇTİ

Yetkililer, yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Sürücünün ise yapılan alkol testinin temiz olduğunu belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

214
Galatasaray, Diagne'yi Brugge'e kiraladı

Galatasaray, Diagne'yi Brugge'e kiraladı

93
ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

63
İSPARK ücretlerine zam geldi

İSPARK ücretlerine zam geldi

733
Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

241
Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

58
Kelly Brook yine Bodrum'da

Kelly Brook yine Bodrum'da

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir