Çinli sürücünün kaldırımdaki yayaları ezdiği an

1 Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

2 Galatasaray, Diagne'yi Brugge'e kiraladı Galatasaray, Senegalli golcü Diagne'nin Club Brugge'e transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

3 Beykoz Belediyesi'nin 7 milyon liraya yaptırdığı merdiven Fotoğrafta gördüğünüz çirkin merdivenin yapılması için belediye bütçesinden 6 milyon 940 bin 519 lira ödeme yapıldı.

4 Şili'de bir kişi şaka yapan adamı dövdü Sevgilisi ile birlikte yürüyen merdivende şakalaşan adam sinirlerine hakim olamadı. Şaka yapan kişiye saldıran adam, hem yumruk hem de tekme attı.

5 Pençe Harekatı'nda EYP ve mayın imha edildi Pençe Harekâtı’nda 4 adet EYP ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde etkisiz hale getirildi.

6 Antalya Havalimanı'nda unutulan eşya sayısı: 4 bin 525 Turizm sezonunun yoğun olduğu dönemlerde havalimanında, 7 ayda 4 bin 525 eşya unutuldu.