Çinli TikTok Uygur Türkleri videosu için özür diledi

Dünyanın en popüler uygulamalarından olan Çin merkezli TikTok, Uygur Türkleri sansürüyle gündemdi.

TikTok, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulme dikkat çekmek için video paylaşan Amerikalı Feroza Aziz'in videosunu kaldırıp, kullanıcıyı engellemişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu gelişme üzerine TikTok, sansür uygulaması nedeniyle oldukça tepki topladı.

Aziz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; TikTok'un kamuoyundan özür dilediğini ve hesabı geri verdiğini söyledi.

TikTok ise; "İnsani bir denetim hatası nedeniyle, 23 Kasım tarihli video kaldırıldı. Bu videoda olduğu gibi topluluk kurallarımız gereği hiçbir şeyin içeriğinin engellemediğinin açıklığa kavuşturulması önemli. Videonun kaldırılmaması gerekiyordu." diyerek kendini savundu.

Çinli TikTok'tan Uygur Türkleri sansürü VİDEO