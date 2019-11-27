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Çinli TikTok'tan Uygur Türkleri sansürü

Son ayların en popüler uygulaması TikTok, Çin'in Uygur Türklerini kamplarda tutmasına dikkat çeken kullanıcıyı engelledi.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 12:55..
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Çinli TikTok'tan Uygur Türkleri sansürü

TikTok'un popülerliği her geçen gün artıyor. Dünyanın her yerinde en çok indirilen uygulama olan TikTok, Türkiye'de de zirvede.

Ülkemizde özellikle 40 yaş üstü kadın ve erkeklerin sıkça kullandığı TikTok, yeni sosyal medya fenomenleri çıkartıyor.

Ancak Çin merkezli ByteDance firmasının sahip olduğu TikTok, sık sık sansürler ve kullanıcı engellemeleriyle gündeme geliyor.

UYGUR TÜRKLERİ ENGELİ

Bunun son örneği; Çin'in Uygur Türklerini kamplarda tuttuğunu ve bunu Yahudi soykırımına benzeten Amerikalı Feroza Aziz isimli kullanıcının, bir ay engellenmesi oldu.

Çinli TikTok'tan Uygur Türkleri sansürü

"TERÖR İÇERİĞİ" SAVUNMASI

TikTok, kullanıcının engellenme nedeni olarak; terör örgütleriyle alakalı içeriklerin paylaşılmaması kuralının ihlal edilmesi olarak açıkladı.

Çinli TikTok'tan Uygur Türkleri sansürü VİDEO

TELEFONU DA ENGELLENDİ

TikTok, Aziz'in önce kullanıcı hesabını ardından da telefonunu engelledi. Amerikalı kadın, telefonundan başka bir hesapla uygulamaya girmeye çalışınca başarılı olamadı ve telefonunun da engellendiği ortaya çıktı.

ÖNCE KİRPİKLERİNİ KIVIRDI SONRA ANLATTI

Feroza Aziz, makyaj içerikli başlayan söz konusu videosunda ardından Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskılardan söz etti.

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