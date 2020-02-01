Çinli turistler Türkiye'de maskelere akın ediyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesi travertenleri güney kapısı girişi karşısında ikamet eden Osman Meşhur, buraya gelen Çinliler başta olmak üzere Asya ülkelerinden gelen turistlere maske satarak koronavirüsü fırsata çevirdi.

Meşhur, geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişinin kolilerce maske aldığını görünce bu işe girmeye karar verdiğini söyledi.

TEDİRGİNLİK VAR

Evinin önünde tezgah açarak satmaya başlayan Meşhur, koronavirüsün gün geçtikçe yaygınlaşmasının Çin uyruklu turistlerde tedirginlik oluşturduğunu dile getirdi.

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15'E ALIP, 30 TL'YE SATIYOR

Osman Meşhur, turistlerin birinde maske görünce diğerlerinin de ihtiyaç duyarak aldığını belirtti. Maskenin bir paketini 15 liraya alan yeni esnaf, 30 liraya sattığını söyledi.