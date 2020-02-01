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Çinli turistler Türkiye'de maskelere akın ediyor

Her gün yüzlerce Çinli turistin ziyaret ettiği travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale’de, bir girişimci koronavirüsü fırsata çevirerek, kapı girişlerinde medikal maske satmaya başladı.

İHA | 01.02.2020 - 11:24..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi travertenleri güney kapısı girişi karşısında ikamet eden Osman Meşhur, buraya gelen Çinliler başta olmak üzere Asya ülkelerinden gelen turistlere maske satarak koronavirüsü fırsata çevirdi.

Meşhur, geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişinin kolilerce maske aldığını görünce bu işe girmeye karar verdiğini söyledi.

Çinli turistler Türkiye'de maskelere akın ediyor

TEDİRGİNLİK VAR

Evinin önünde tezgah açarak satmaya başlayan Meşhur, koronavirüsün gün geçtikçe yaygınlaşmasının Çin uyruklu turistlerde tedirginlik oluşturduğunu dile getirdi.

Korona virüsünü fırsata çevirdi İZLE

15'E ALIP, 30 TL'YE SATIYOR

Osman Meşhur, turistlerin birinde maske görünce diğerlerinin de ihtiyaç duyarak aldığını belirtti. Maskenin bir paketini 15 liraya alan yeni esnaf, 30 liraya sattığını söyledi.

Çinli turistler Türkiye'de maskelere akın ediyor

Çinli turistler Türkiye'de maskelere akın ediyor

Çinli turistler Türkiye'de maskelere akın ediyor

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