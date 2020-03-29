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Çinli üreticiler hatalı testler için alıcıyı suçladı

Çin’den ithal edilen test ve tıbbi malzelerde sorun yaşanmasının ardından açıklama yapan üreticiler, sorunların kendi ürünlerinde değil, alıcıların yanlış siparişte bulunmaları olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 13:08..
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Çinli üreticiler hatalı testler için alıcıyı suçladı

Çin’de hızını azaltan ancak başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünya genelinde etkisini gittikçe artıran koronavirüs salgınında, ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelere talep arttı.

Virüsün çıkış yeri olan Çin’de test kitleri ve tıbbi malzemelere olan ihtiyacın bir nebze azalmasının ardından ülke, test kitleri ve maske gibi ihtiyaçları ihraç etmeye başladı.

Ancak Çin’le malzeme alışverişi yapan ülkeler, yanlış gönderilen, defolu veya etkisiz kalan tıbbi ürünler nedeniyle zor duruma girdi.

"AVRUPALILAR  YANLIŞ TESTİ SİPARİŞ ETTİ"

Geçtiğimiz günlerde Çin'in Türkiye'ye sattığı hızlı tanı kitlerinde yanılma payının yüksek olduğu görülmüş ve alınan tüm kitler çöpe atılmıştı.

Benzer bir mağduriyeti Hollanda da, Çin'den aldığı maskelerde yaşadı. Hollanda'nın Çin'den ithal ettiği 1,3 milyon maskenin 600 bininin yeterli standartları taşımadığı ortaya çıktı ve iade süreci başladı.

Çinli üreticiler hatalı testler için alıcıyı suçladı

YANLIŞ ANLAŞILMA BAHANESİ

Koronavirüsle boğuşan ülkeler Çin tarafından mağdur edilmeye devam edilirken Çinli medikal şirketler, gelen şikayetlerin sebebinin “yanlış anlaşılma” ve siparişi veren ülkelerin “ne istediğini bilmemeleri” olduğunu iddia etti.

Çin'deki test kitleri sağlayıcıları, bazı yabancı ülkelerin farklı test yöntemlerini anlamadıkları, yanlış sipariş verdikleri ve lojistik engellerin ortaya çıkmasıyla teslimatta sorun yaşadıklarını kaydetti.

Çinli üreticiler hatalı testler için alıcıyı suçladı

Çin’deki büyük ihracat şirketi yetkilileri, yaşanılan karışıklığı şu sözlerle savundu:  "Antikor testleri, daha kısa sürede sonuç verdiği için Avrupa’dan daha çok sipariş ediliyor ancak test kitlerinin yetersiz anlaşılması ve yanlış çalıştırılması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar yanlış anlaşılıyor.”

"HAVA YOLLARI SOĞUK ZİNCİR KURALINA UYMADI"

Test kitlerinin yanlış yapılması sebebiyle, yurt dışında virüs tespiti ile ilgili sorunlara yol açtığını belirten görevliler, sağlık görevlileri tarafından yapılan yerli testlerin kesinlikle kısıtlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Test kitlerinin nakliyesi sırasında hava yollarının uçuş programlarının azalması nedeniyle de zorluklar çıkıtğını aktaran Çinli yetkililer, bazı test kitlerinin de soğuk zincir taşımacılığı kurallarına uyulmadığı için bozulmuş olabileceğini söyledi.

Çinli üreticiler hatalı testler için alıcıyı suçladı

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