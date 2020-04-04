Çinli uzman, maske takmanın önemini vurguladı

Çin’de patlak veren ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, dünya çapında 50 bindne fazla kişinini hayatını kaybetmesine neden oldu. Hastalıktan etkilenenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı.

Çin’deki ölümlerin durmasının ardından ABD, İspanya ve İtalya, salgından en çok etkilenen ülkeler olarak başa geçti.

Verilen küresel alarmın ardından ülkeler acil durum ilan ederek salgına karşı olağanüstü önlemler aldılar.

TÜRKİYE'DE TOPLU ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU

Türkiye de, özellikle sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu kuralına dikkat çeken ülkelerden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada ulaşım, alışveriş alanları gibi toplu alanlarda maske takma zorunluluğunu duyurdu.

Yetkili merciler tarafından da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağı duyuruldu.

Salgının önlenmesinde maske takılmanın önemi bu kadar büyükken, bir önemli duyuru da Çinli bilim adamı George Gao’dan geldi.

"MASKE TAKMAMAK EN BÜYÜK HATA"

Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Genel Direktörü olarak görev yapan Gao, şu an için salgının önüne geçmiş görülen Çin’de alınan en önemli tedbirin “maske takmak” olduğunu söyledi.

Salgınla mücadeledeki deneyimlerini aktarırken, "ABD ve Avrupa’daki en önemli hata, insanların virüsten korunmak için hala maske takmaması" ifadelerini kullanan Gao, sosyal mesafenin ise ikinci geldiğini hatırlattı.

Hastalanan veya hastalık şüphesi bulunanların kesinlikle ve kesinlikle karantina kurallarındna dışarı çıkmaması gerektiğini söyleyen Gao, bu hayati önlemlere ne olursa olsun uyulması gerektiğini yineledi.