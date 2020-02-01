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Çinliler Türkiye'nin yardımından mutlu

Vuhan'da bulunan Türkleri almak için giden uçak yardım malzemeleri de götürdü. Çinliler Türkiye'nin bu yardımından dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi | 01.02.2020 - 12:30..
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Çinliler Türkiye'nin yardımından mutlu

Çin'in Vuhan kentinde görülen ve hızla yayılan koronavirüs yüzlerce can almaya devam ediyor.

Türkiye de Vuhan'da yaşayan Türk vatandaşlarını özel uçakla ülkeye getiriyor. Çin'e giden uçak yardım malzemelerini de götürdü. Götürülen 1000 biyolojik tehlike tulumu yüzbine yakın medikal koruyucu gözlük Çinli yetkililere teslim edildi.

"TÜRKİYE VE JAPONYA'DAN BAŞKA YARDIM EDEN OLMADI"

Çin'de yaşayan ve gelen uçakta olan Neslihan Çimen Xu, Çinlilerin Türkiye'ye minnet duymasını şu sözlerle aktardı; "Türkiye ve Japonya'dan başka Çin'e yardım eden olmadı. Maske ve diğer teçhizat dahil olmak üzere. Çin'de bu çok güzel karşılandı, haber oldu. Çok duygulandılar. Kimse göndermedi. Dün İngilizler alındı götürüldü. Onların hiçbiri hiçbir şey getirmedi. Türkiye şu an tıbbi yardımla geliyor, bu çok güzel karşılandı. Gerçekten bizim için gurur verici.

Çinliler Türkiye'nin yardımından mutlu VİDEO

ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM

Çok güzel bir iş yaptı, çok gurur duydum ülkemle. Bizi buraya getirirken de öyle yaptı. Elçilikten Deniz Hanım'a, Erdal Bey'e çok teşekkür ediyorum, bize çok destek verdiler. Psikolojik olarak de destek oldular. Çok teşekkür ediyorum."

Çinliler Türkiye'nin yardımından mutlu


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