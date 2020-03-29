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Çinlilerden Türkiye'ye koronavirüs desteği

Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'ye başarı diledi.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 08:58..
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Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Çin halkının, 11 Mart'tan beri Asya kıtasının diğer ucundaki dost ülke Türkiye ile yakından ilgilendiği belirtilerek, "Bu mesaj, Çin'de 10 farklı üniversitede Türk dili okuyan öğrencilerden geliyor, biz de aracı olmak istedik. Haydi Türkiye!" denildi.

Çinlilerden Türkiye'ye koronavirüs desteği ViDEO

"SENİN YANINDAYIZ"

Çinli gençlerin Instagram üzerinde paylaştığı mesajda ise şu ifadelere yer verildi: "Birlikte daha güçlüyüz, birlikte sesimiz daha yüksek ve birlikte başaracağız. Haydi Türkiye, senin yanındayız."

Çinlilerden Türkiye'ye koronavirüs desteği

Çinlilerden Türkiye'ye koronavirüs desteği

Çinlilerden Türkiye'ye koronavirüs desteği


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