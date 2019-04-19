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Cinnet getiren genç dehşet saçtı

Manisa'da cinnet getiren genç, kız arkadaşının evinde annesini ve kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti.

İHA | 19.04.2019 - 14:21..
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde tartışarak ayrıldıkları kız arkadaşı Rabia Bayram'ın (23) evine giden Tennur Ö. (31), kız arkadaşının annesi Fatma Bayram'la (48) tartıştı.

KIZ ARKADAŞINI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmada yanındaki silahla Fatma Bayram'ı vuran genç, dışarıya kaçan kız arkadaşının peşinden sokağa fırladı. Genç kızı da sırtından ve başından vurarak öldüren Tennur Ö., başına sıktığı kurşunla intihar etti.

Cinnet getiren genç dehşet saçtı

9 KOVAN BULUNDU

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. 3'ü evde, 6'sı sokakta 9 kovan ve fişek ile intihar eden gencin yanında, olayda kullanılan silah bulundu.

Cinnet getiren genç dehşet saçtı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay sırasında baba Tuncer Bayram'ın evde uyuduğu öğrenildi

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