Cinsel gücü sayesinde türünü kurtaran Kaplumbağa Diego: 800 yavrusu var

Galápagos Adaları’na özgü dev kaplumbağa Diego, sosyal medyanın gündeminde.

Diego, üreme başarısıyla türünün neslinin tükenmesini engelledi.

Kaplumbağa Diego genç bir yetişkinken Galápagos’tan alınarak ABD’ye götürüldü. Uzun yıllar San Diego Hayvanat Bahçesi'nde yaşadı.

1970’lerde Diego'nun ana vatanı olan Española Adası’nda bu türden sadece 12 dişi ve 2 erkek kaldı.

TÜRÜNÜ KURTARDI

Bunun üzerine koruma programı kapsamında hayvanat bahçesinden Galápagos’a geri getirilen Diego, süreç boyunca 800 ile 900 arasında yavrunun biyolojik babası oldu.

Diego ve programdaki diğer kaplumbağalar sayesinde, başlangıçta 14 olan ada nüfusu zamanla 2 binin üzerine çıktı.

Galápagos National Park’ın Facebook hesabında yaptığı açıklama ile, Diego’nun emekliye ayrıldığı duyuruldu.

100 YAŞINI GÖRDÜ

Başarılı geçen yılların ardından Diego, 2020 yılında emekliye ayrılıp doğduğu adaya geri bırakıldığında 100 yaşının üzerindeydi.

Günümüzde Española Adası’na bırakılan kaplumbağaların yaklaşık yüzde 40’ının doğrudan Diego’nun soyundan geldiği tahmin ediliyor.