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Cinsiyetçi radyocuya ceza

Arjantin'de kadın düşmanı söylemlerde bulunmakla suçlanan bir radyo programı sunucusunun cezası belli oldu.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 03:58..
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Savcılarla varılan anlaşma sonucunda sunucu Angel Etchecopar, yayına alacağı feminist konuğunun 10 dakika boyunca sözünün kesemeyecek ve konuğunun sözü bitmeden herhangi bir eleştiride bulunamayacak.

"İĞRENÇ İNSANLAR"

Karar, savcıların sunucuyu cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlamasının ardından alındı. Le Monde gazetesinin haberine göre sunucu Radio 10 kanalındaki programında feministler için 'feminaziler' ifadesini kullandı ve feministlerin 'iğrenç insanlar olduklarını' söyledi.

La Nación gazetesine konuşan Savcı Federico Vilalba Diaz, sunucu Etchecopar'ın 'kadınlara karşı saygısızlık yapmak, hakarette bulunmak, ayrımcılık yapmakla' suçlandığını ifade etti.

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