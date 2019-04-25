Çipras ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ABD’li Demokrat Senatör Bob Menendez ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE HAVA SAHAMIZI İHLAL ETTİ"

Atina Haber Ajansı APE-MPE'nin haberine göre Çipras, Amerikalı senatöre Türkiye ile ilgili bir liste verdi. Listede Türkiye'nin Ege'de Yunan hava sahasındaki bölgelerde ihlal yaptığı iddia ediliyor.

Yani bu listeyle Yunanistan, ABD'ye Türkiye'yi şikayet etmiş oldu. Fakat Yunanistan'ın bu şikayetlerinin bir etkisi olup olmayacağı tartışmalı.

"DOĞU AKDENİZ'DE BİZİ KORUYUN"

ABD'li senatör ile Çipras arasında masadaki bir diğer önemli konu ise Doğu Akdeniz'deki 'güvenlik ve enerji alanlarında iş birliği' meselesiydi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile rekabette üstünlük sağlayamayacağını anlayan Yunanistan, ABD'yi arkasına alarak bölgede etkin olmak istiyor.

Çipras, ABD'li senatöre teşekkürlerini iletti.