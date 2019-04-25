taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.887
Euro
6.5777
Altın
1276.03
Borsa
96142.18
Gram Altın
241.575

Çipras ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti

Türkiye ile güç yarışına giremeyeceğinin farkına varan Yunanistan, sırtını ABD'ye yaslama kararı aldı.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 07:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Çipras ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ABD’li Demokrat Senatör Bob Menendez ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE HAVA SAHAMIZI İHLAL ETTİ"

Atina Haber Ajansı APE-MPE'nin haberine göre Çipras, Amerikalı senatöre Türkiye ile ilgili bir liste verdi. Listede Türkiye'nin Ege'de Yunan hava sahasındaki bölgelerde ihlal yaptığı iddia ediliyor.

Çipras ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti

Yani bu listeyle Yunanistan, ABD'ye Türkiye'yi şikayet etmiş oldu. Fakat Yunanistan'ın bu şikayetlerinin bir etkisi olup olmayacağı tartışmalı.

"DOĞU AKDENİZ'DE BİZİ KORUYUN"

ABD'li senatör ile Çipras arasında masadaki bir diğer önemli konu ise Doğu Akdeniz'deki 'güvenlik ve enerji alanlarında iş birliği' meselesiydi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile rekabette üstünlük sağlayamayacağını anlayan Yunanistan, ABD'yi arkasına alarak bölgede etkin olmak istiyor.

Çipras, ABD'li senatöre teşekkürlerini iletti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

72
Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

23
Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya fark attı

Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya fark attı

10
Bor madeninden üretilen 'borofen' yeni süper iletken

Bor madeninden üretilen 'borofen' yeni süper iletken

34
Berlusconi İtalya'nın Cavcav'ı oldu

Berlusconi İtalya'nın Cavcav'ı oldu

3
Uzunkaya: 'Gözü dönmüş' tanımı polisiye bir terimdir

Uzunkaya: 'Gözü dönmüş' tanımı polisiye bir terimdir

8
Yunan polisi sözde Ermeni soykırımı protestosunu dağıttı

Yunan polisi sözde Ermeni soykırımı protestosunu dağıttı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir