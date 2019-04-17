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Çipras S-400 üzerinden ABD'ye yaklaşma çabasında

Daha önce Rusya'dan S-300 alan Yunanistan, Türkiye'nin S-400 almasına dil uzatıyor.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 08:04..
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Çipras S-400 üzerinden ABD'ye yaklaşma çabasında

Türkiye'nin S-400 hava sistemlerine sahip olması bazı ABD, Yunanistan gibi ülkeleri kaygılandırıyor. Hava sahasında Türk üstünlüğünün sağlanacak olması, ABD gibi ülkelerin görünmez denilen uçaklarla istediği gibi at koşturamaması planları bozdu.

Dün Alman dergi Stern S-400 bataryalarının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkisini büyük ölçüde artıracağını yazmıştı.

Çipras S-400 üzerinden ABD'ye yaklaşma çabasında

ABD TİPİ AÇIKLAMA

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yunan kanalı ANT 1'e konuşan Çipras, Türkiye'yi kastederek, "İstikrarsız bir komşu istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Çipras S-400 üzerinden ABD'ye yaklaşma çabasında

"BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Çipras sözlerine şöyle devam etti: "Siyasi istikrarı olan ve sorunların çözümü için diyalog kanalları açık olan bir komşu istiyoruz. Türkiye'nin başka bir eksene kayması ihtimali bizi endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

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