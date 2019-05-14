Çipras Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Türkiye kendi haklarını koruyarak Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaya devam ediyor. Bu durum Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da büyük rahatsızlığa yol açıyor.

Rumların ve Yunanistan'ın AB ve ABD'ye yaptığı şikayetler de sonuç vermedi. Türkiye kim karşı çıkarsa çıksın Fatih ve Oruç Reis'le bölgede çalışmalarını devam ettireceğini açıkladı.

ÇİPRAS'IN KOMİK TEHDİDİ

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, doğalgaz aramaya devam etmesi halinde Türkiye'ye ekonomik yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Alpha haber ajansına konuşan Çipras, "Eğer bu strateji devam ederse, finansal tedbirler ve yaptırımlar olabilir. Bu uygulamalara devam etmek yerine Türkiye, uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermeli, diyalog masasına oturmalı." dedi.

YUNANİSTAN İLE HAYATİ BİR ALIŞVERİŞİMİZ YOK

Yunanistan'ın Türkiye'ye uygulayabileceği ekonomik yaptırımın ne olduğu merak ediliyor. Zira ekonomik kriz yaşayan Yunanistan'ın halihazırda Türkiye'ye sağladığı hayati bir kaynak yok.