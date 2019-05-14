taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0394
Euro
6.7909
Altın
1297.44
Borsa
86716.03
Gram Altın
253.857

Çipras Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz ve petrol araması Yunanistan Başbakanı Çipras'ın sinirlerini bozdu.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Çipras Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Türkiye kendi haklarını koruyarak Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaya devam ediyor. Bu durum Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da büyük rahatsızlığa yol açıyor.

Rumların ve Yunanistan'ın AB ve ABD'ye yaptığı şikayetler de sonuç vermedi. Türkiye kim karşı çıkarsa çıksın Fatih ve Oruç Reis'le bölgede çalışmalarını devam ettireceğini açıkladı.

ÇİPRAS'IN KOMİK TEHDİDİ

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, doğalgaz aramaya devam etmesi halinde Türkiye'ye ekonomik yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Alpha haber ajansına konuşan Çipras, "Eğer bu strateji devam ederse, finansal tedbirler ve yaptırımlar olabilir. Bu uygulamalara devam etmek yerine Türkiye, uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermeli, diyalog masasına oturmalı." dedi.

Çipras Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

YUNANİSTAN İLE HAYATİ BİR ALIŞVERİŞİMİZ YOK

Yunanistan'ın Türkiye'ye uygulayabileceği ekonomik yaptırımın ne olduğu merak ediliyor. Zira ekonomik kriz yaşayan Yunanistan'ın halihazırda Türkiye'ye sağladığı hayati bir kaynak yok.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

76
Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

158
Hindistan S-400 alımında geri adım attı

Hindistan S-400 alımında geri adım attı

72
ABD F-35'leri Körfez'de kullanıyor

ABD F-35'leri Körfez'de kullanıyor

44
Mustafa Yeneroğlu istifasını sundu

Mustafa Yeneroğlu istifasını sundu

206
Almanya'da camilere vergi geliri planlaması

Almanya'da camilere vergi geliri planlaması

78
Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir