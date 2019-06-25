Çipras yine Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye'nin sondaj faaliyetleri Yunanistan'da büyük bir endişeye yol açtı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras dün yaptığı açıklamalardan sonra bugün yine konuştu.

Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün AK Parti Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Çipras, Kıbrıs’taki Yunan Askeri Birliği’nde yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın bugün AK Parti Meclis Grup Toplantısı’nda dile getirdiği Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına değindi.

"YUNANİSTAN TEK BAŞINA DEĞİLDİR"

Çipras, “Sayın Cumhurbaşkanı’na buradan sesleniyorum. Ben kendime göre değil; uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği adına ve hukuk kurallarına saygılı olan uluslararası toplumun adına, mantıklı ve gerçekçi bir dil kullanarak konuşuyorum. Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir. Gerek Yunanistan’ın gerekse Kıbrıs’ın egemenlik haklarını, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde korumakta kararlıyız” dedi.

"MALİYETİ BÜYÜK OLACAKTIR"

BBC Türkçe’nin aktardığı konuşmada Çipras, “Yunanistan’ın ya da Rum Kesimi’nin egemenlik haklarını ihlal edecekler bilmelidir ki; bunun maliyeti büyük olacaktır. Türkiye’nin AB ilişkileri ile bölgedeki işbirliği olanaklarına büyük zarar verecektir” dedi.

Küstah açıklamalarda bulunan Çipras, “Bölgede bile bile anlamsız sondajlar yaparak tahrik unsuru olan faaliyetlerinizden vazgeçin. Bu gibi faaliyetler gücünüzü değil; zafiyetinizi göstermektedir” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri VİDEO