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Çipras'ın Kıbrıs planı

Yunan basınına göre Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs'tan asker çekmesi karşılığında Türkiye'ye doğalgazdan pay önerecek.

Haber Merkezi | 17.05.2019 - 15:24..
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Çipras'ın Kıbrıs planı

Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma adına birçok ülkeye meydan okudu. Yunanistan ve Rumlar başta olmak üzere Almanya, Fransa, ABD, İsrail, Mısır gibi ülkeler Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkmıştı.

Bölgede savaş gemileriyle birlikte petrol ve doğalgaz aramaya devam eden Türkiye kararlı bir duruş ortaya koyunca Yunanistan'dan yeni çözüm önerileri gelmeye başladı.

Çipras'ın Kıbrıs planı

YUNAN GAZETENİN İDDİASI

Yunanistan'ın en eski muhafazakâr gazetelerinden Estia'nın haberine göre Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Kıbrıs'tan asker çekmesi karşılığında Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki doğalgazdan pay önereceği öne sürüldü.

Çipras'ın Kıbrıs planı

YALANLANMADI

Yunan gazetenin bu haberi Başbakan Çipras tarafından yalanlanmadı.

Türkiye'nin böyle bir teklifi kabul etmesi beklenmiyor ancak Çipras henüz böyle bir teklifle gelmedi.

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