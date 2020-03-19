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Çıraklarını dövüp, tavana asan iki patron tahliye edildi

Konya'da ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya çırağını asan ve diğerini de darbeden iki kardeşin, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine karar verildi.

DHA | 19.03.2020 - 11:29..
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Konya’nın Karatay ilçesindeki oto yedek parça dükkanında çalışan 15 yaşındaki E.A.Y., alacağı vidanın numarasını unuttuğu içini iş yeri sahibi Murat C. tarafından, halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlanıp, tavana asıldı.

Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., 15 dakika asılı kaldıktan sonra caraskal kırılabilir düşüncesiyle indirildi.

Çıraklarını dövüp, tavana asan iki patron tahliye edildi

HASTANEDEN RAPOR ALDI

Aynı dükkanda çalışan H.H.Y. de 5 Aralık günü bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle Murat C. tarafından tekme-tokat dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y., hastaneye gidip rapor aldı, sonrasında da Murat C. hakkında şikayette bulundu.

ÇOCUĞA EZİYET SUÇLAMASIYLA YARGILANIYORLAR

Gözaltına alınan Murat C. ve kardeşi Mehmet C., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece ‘çocuğa eziyet’ suçundan tutuklandı.

Çıraklarını dövüp, tavana asan iki patron tahliye edildi

TAHLİYE KARARI

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmaları için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, iki kardeşin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

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