Citroen, 2026'nın ilk 4 aylık verilerini açıkladı

Yenilenen ürün yelpazesiyle dikkat çeken Citroen, 2026 yılının ilk dört ayında kaydettiği ticari performansla güçlü bir büyüme elde etti.

Marka, anavatanı Fransa'da pazar payını yüzde 8,9'a çıkararak en büyük üçüncü oyuncu konumuna yükseldi.

TÜRKİYE PAZARINDA BÜYÜK BAŞARI

Citroen, Türkiye pazarında da önemli bir sıçrama yaparak genel pazar payını yüzde 5,5 seviyesine taşıdı.

Özellikle hafif ticari araç segmentinde yüzde 10,2 pazar payına ulaşan marka, Türkiye'nin en fazla satış yapan üçüncü firması oldu.

Elektrikli mobiliteyi yaygınlaştırmayı hedefleyen yeni e-C3 modeli, markanın toplam C3 satışlarının yüzde 32'sini oluşturarak büyük bir başarıya imza attı.

C3 Aircross, C4 ve C5 Aircross modelleri de artan sipariş oranlarıyla hem Avrupa genelinde hem de Türkiye'de segmentlerinin zirvesine yerleşti.

Hafif ticari araç pazarında otuzuncu yılını kutlayan ikonik Berlingo modeli, Avrupa'daki birçok ülkede kendi kategorisinin liderliğini korumayı başardı.

Mikro mobilite alanında ise Ami modeli, sınırlı sayıda üretilen Dark Side versiyonunun da katkısıyla segmentindeki öncü konumunu sürdürüyor.