Cizre'de kaçak elektrik için yer altından hat çektiler

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde kaçak elektrikle mücadelede kapsamında uydu, drone, termal kameraların yanı sıra yeraltı kablolarına olası müdahalelerde ise güç kablosu test cihazlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, arızaları gidermek için kullandıkları cihazla kaçak elektrik kullanmak için yer altında çekilen hattı belirledi.

Yer altından kaçak elektrik hattı çekmişler VİDEO

İŞ YERİNDEN KONUTA GİDİYOR

Bunun üzerine iş makinesiyle yapılan kazıda, dağıtım panosuna giden ana kabloya harici kaçak bir hat bağlandığı ve bu hattın da yakındaki iş yerinin içerisinden bir konuta gittiği belirlendi.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından yer altı kablosundan kayıt dışı enerji kullanan konut sahibi hakkında cezai işlem uyguladı.