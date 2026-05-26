Cleveland Cavaliers'ı eleyen New York Knicks, 27 yıl sonra NBA finalinde
New York Knicks, Cleveland Cavaliers karşısında seriyi 4-0 kazandı ve 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı.
Rocket Arena'da oynanan Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Cavaliers'a konuk olan Knicks, 37 sayı farkla kazanarak üst üste 11. play-off galibiyetini aldı.
27 YIL SONRA FİNALDELER
Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks, 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı.
BRUNSON EN DEĞERLİ OYUNCU OLDU
Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribaunt, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Ev sahibi ekipte Donovan Mitchell'ın 31 ve Evan Mobley'nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Cavaliers'a karşı 25,5 sayı ve 7,8 asist ortalamalarıyla oynayan Brunson, Doğu Konferansı finalinin en değerli oyuncusu seçildi.
RAKİBİ BEKLİYORLAR
Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.