Cleveland Cavaliers'ı yenen New York Knicks, seride 3-0 öne geçti
New York Knicks, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı 121-108 yendi ve seride durumu 3-0 yaptı.
Rocket Arena'da oynanan müsabakada Knicks oyuncusu Jalen Brunson 30 sayıyla en skorer ismi oldu.
Konuk ekipte Mikal Bridges 22, OG Anunoby 21 ve Landry Shamet de 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
MOBLEY'İN 24 SAYISI YETMEDİ
Cavaliers'da Evan Mobley 24, Donovan Mitchell 23 ve James Harden ise 19 sayıyla oynadı.
DÖRDÜNCÜ MAÇ SALI GÜNÜ
Serinin dördüncü maçı, 26 Mayıs Salı günü aynı salonda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)