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CNN spikeri gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs gündemi ile ilgili yayın yapılan CNN Türk ekranlarına konuk olan Dr. Mustafa Tamur'un, konu hakkında konuşurken sesi titreyince spiker Buket Güler de gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 13:42..
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Türkiye ve dünyada gündemin bir numaralı maddesi koronavirüs.

Ülke yönetimleri ölümcül virüse yönelik önlemler almaya devam ederken, yayın kuruluşları da halkı bilinçlendirmek ve uzmanların görüşlerine başvurarak seslerini duyurabilmek adına yayınlar yapıyor.

Bu yayınlardan biri de CNN Türk'teydi.

CNN spikeri Buket Güler'in sunduğu Mercek Altında programının konuklarından biri, İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur'du.

Tamur, koronavirüs gündemine ilişkin düşüncelerini dile getirdikten sonra, konuyu sağlık çalışanlarının güvenliğine getirdi.

CNN spikeri göz yaşlarını tutamadı VİDEO

"HEKİMLERİ AYAKTA TUTAMAZSAK KİMSEYİ AYAKTA TUTAMAYIZ"

Tamur, "Şu dönemde sağlıkta şiddet yasasının hemen derhal çıkması lazım.  Şu dönemde sağlık çalışanına dokunana çok ciddi cezalar verilmesi lazım. Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz. Bu çok ciddi bir şey. Biz kardeşiz. Biz meslektaşlarımızla kardeş olmayı öğrenmiş insanlarız.Onların bir tanesinin hastalanması bizim için sıkıntılı bir durumdur. Bunun önlenmesi lazım. Yoğun bakımlar önlemlerini alıyor. Karşılarındakilerin hasta olduğunu biliyor. Ama hastanelerin birinci basamakta insanlarla karşılaşan hekim arkadaşlarım, hemşire arkadaşlarım karşısındakinin hasta olduğunu bilmiyor. Onlar daha tehlikede. Hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı ayakta tutamazsak kimseyi ayakta tutamayız." ifadelerini dile getirirken sesi titredi.

CNN spikeri gözyaşlarını tutamadı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI, SÖZÜ ANKARA'YA BIRAKTI

Bunun üzerine, Güler de duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamayınca yayına ara vererek, sözü Ankara Muhabiri Dicle Canova'ya bıraktı.


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