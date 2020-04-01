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CNN sunucusu koronavirüse yakalandı

New York Valisi Andrew Cuomo'nun kardeşi olan Chris Cuomo, kendisini evinin bodrum katında karantinaya aldı.

AA |
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CNN sunucusu koronavirüse yakalandı

ABD'nin en büyük basın kuruluşlarından CNN'de sunuculuk yapan ve New York Valisi Andrew Cuomo'nun kardeşi olan Chris Cuomo da yakalandı.

Twitter hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Cuomo, son günlerde ateş, titreme ve nefes darlığı gibi belirtileri olduğunu kaydetti.

EVİNİN BODRUM KATINDA KARANTİNAYA GİRDİ

ABD’deki koronavirüs salgınının merkezi konumundaki New York’ta yaşayan Cuomo, kendisini evinin bodrumunda karantinaya aldığını belirtti.

CNN sunucusu koronavirüse yakalandı

ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD’de 170 bine yakın koronavirüs vakası bulunurken, 3 bin 416 kişi de virüs nedeniyle yaşamını kaybetti.

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