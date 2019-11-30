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CNN Türk, termik santral haberini savundu

Beste Uyanık, yayınlarının çarpıtılarak CNN Türk'e karşı bir algı operasyonu yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi | 30.11.2019 - 10:52..
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CNN Türk, termik santral haberini savundu

CNN Türk'te Beste Uyanık'ın sunumuyla ekrana getirilen termik santral haberinde, filtrelerin fabrikalara oluşturacağı maliyet hesaplandı.

Termik santrallere takılacak filtrelerin ekonomiye zarar verebileceğine dair ifadelerin yer aldığı haber, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Eleştirilerin hedefindeki isim olan Beste Uyanık, açıklama yaparak haberini savundu.

Görüntülerin kesilerek paylaşıldığını savunan Uyanık, CNN Türk'e karşı bir algı operasyonunun olduğunu dile getirdi.

CNN Türk, termik santral haberini savundu VİDEO

CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi VİDEO

CNN Türk, termik santral haberini savundu

CNN Türk, termik santral haberini savundu

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