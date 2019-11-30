CNN Türk, termik santral haberini savundu

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Eğlence mekanında 1 kişiyi öldüren baba ve oğluna 108 yıl ceza

Bursa’da evden kaçan Leyla Öner'in alıkonularak zorla çalıştırıldığı haberini alan ve gittikleri mekanda bir kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan baba ile oğlu, toplam 106 yıl 8 ay hapis cezası aldı.