CNN Türk, termik santral haberini savunmuştu

Uzun süredir tartışılan ve çokça tepki çeken termik santrallere filtre takılması zorunluluğu, gündemi meşgul etmişti.
HESAP MALİYETİ YAPTILAR
CNN Türk'te Beste Uyanık'ın sunumuyla ekrana getirilen termik santral haberinde, filtrelerin fabrikalara oluşturacağı maliyet hesaplandı.
Termik santrallere takılacak filtrelerin ekonomiye zarar verebileceğine dair ifadelerin yer aldığı haber, kamuoyunda tepkilere neden oldu.
CNN Türk, termik santral haberini savundu VİDEO
HABERİNİ SAVUNMUŞTU
Eleştirilerin hedefindeki isim olan Beste Uyanık, açıklama yaparak haberini savundu.
Görüntülerin kesilerek paylaşıldığını savunan Uyanık, CNN Türk'e karşı bir algı operasyonunun olduğunu dile getirdi.
CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi VİDEO
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VETO ETTİ
AK Parti'nin üst düzey karar alma organlarından Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplandı.
Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılması zorunluğunu erteleyen yasayı veto ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı, filtre ertelemesini veto etti VİDEO
Cumhurbaşkanı, filtre ertelemesini veto etti haberi