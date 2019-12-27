CNN Türk'te Beste Uyanık işten çıkarıldı

Kasım ayının sonlarında termik santrallerin filtre takma zorunluluğunun ertelenmesi kamuoyunun tepkisini çekmişti.

O günlerde CNN Türk'te yayınlanan bir haber de tepkilerin hedefindeydi. Haberde termik santrallerin filtre takmak için üretime ara vereceği ve bunun ekonomik anlamda kayıp olacağı ifade edilmişti.

CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi VİDEO

Haberi yapan Beste Uyanık daha sonra, yaptığı haberi savundu ve haberinin çarpıtıldığını söyledi.

CNN Türk, termik santral haberini savundu VİDEO

İŞİNE SON VERİLDİ

Medyaradar'ıın haberine göre; termik santraller haberini yapan Beste Uyanık'ın CNN Türk ilişiğine son verildi.