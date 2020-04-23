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CNN'in Cerrahpaşa Hastanesi haberi

CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'nde yaptığı çekimde, Türkiye'deki sağlık sistemiyle ABD ve Avrupa ülkelerini kıyasladı.

Haber Merkezi |
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CNN'in Cerrahpaşa Hastanesi haberi

CNN'in Cerrahpaşa Hastanesi haberi

ABD medya kuruluşu CNN International, Türkiye'deki en yoğun hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine girerek koronavirüsle mücadeleyi yerinde görüntüledi.

CNN muhabiri, çekim esnasında burada görevli sağlık çalışanlarıyla da röportaj yaparken, Türkiye'deki hastane ve ekipmanlarla ABD ve Avrupa ülkelerindeki imkanları kıyasladı.

Yapılan çalışmaları CNN muhabirine anlatan Dr. Dikmen "Elimizden geleni yapmalıyız. Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı bulmak için uğraşıyoruz. Doğru parçayı doğru yere koymak, elimizden geleni yapmak ve en iyisini düşünmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇELİKTEN YAPILMIŞ SİNİRLERİ VAR"

CNN muhabiri çalışmalar hakkında bilgi alırken  "Burada durum çok gergin. Makineler sürekli çalışıyor ve bu koruyucu önlükleri ve kostümleri giymek gerekiyor. Bunu söylemem gerekiyor ki buradaki doktorlar ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var.

CNN'in Cerrahpaşa Hastanesi haberi VİDEO

"ÇALIŞANLARIN MORALİ YÜKSEK"

Çalışanların morali ilginç bir şekilde yüksek. Hastanenin kapasitesi her gün artan pozitif vakaya göre baskı altında değil" yorumlarına yer verdi.

CNN'in Cerrahpaşa Hastanesi haberi

"YATAK VE TIBBİ MALZEME SORUNU YOK"

CNN'in haberinde, Türkiye'de vaka sayısının artışına ve yoğunluğa rağmen bir sıkıntı ve sorun olmadığı belirtilirken, "Avrupa'daki ya da ABD'deki gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok" ifadeleri kullanıldı.

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