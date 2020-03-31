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CNN'in koronavirüs sorusu Trump'ı kızdırdı

"CNN gibiler, halkı paniğe sürükleyecek şeyler söylüyor." diyen ABD Başkanı Trump, söz konusu kanalı provokatörlükle suçladı.

AA & Ensonhaber |
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CNN'in koronavirüs sorusu Trump'ı kızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüse karşı alınan önlemleri 30 Nisan'a kadar uzattıklarını anımsatan Trump, "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli." diye konuştu.

TRUMP SİNİRLENDİ

Trump, basın toplantısının sonunda CNN muhabirinin sorduğu soruya kızarak, sert çıktı. CNN Muhabiri Jim Acosta, ABD Başkanı'na daha önceki "virüsün kontrol altında olduğu" ve "yakında gideceği" yönündeki açıklamalarını sordu.

"SİNSİ VE RAHATSIZ EDİCİ"

Sorular karşısında sinirlenen Trump, "Ben ülkeyi sakin tutmaya çalışıyorum. CNN gibiler, halkı paniğe sürükleyecek şeyler söylüyor. Bu yüzden de artık kimse CNN'i dinlemek istemiyor. Böyle sinsi ve rahatsız edici bir soru yerine, normal ve gerçek bir soru sormalısın." diyerek karşılık verdi.

CNN'in koronavirüs sorusu Trump'ı kızdırdı

CNN'in koronavirüs sorusu Trump'ı kızdırdı

CNN'in koronavirüs sorusu Trump'ı kızdırdı

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