CNN'in kurucusu Ted Turner, 87 yaşında hayatını kaybetti

Televizyonculuk tarihinin en kilit isimlerinden...

CNN ve Cartoon Network'ün kurucusu ABD’li iş insanı Ted Turner'dan acı haber geldi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Aile şirketi Turner Enterprises tarafından yapılan açıklamada, Turner’ın 87 yaşında ailesinin yanında hayatını kaybettiği bildirildi.

Ohio doğumlu olan Turner, medya dünyasınının gelişiminde önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.

HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜKSELDİ

Tam adı Robert Edward Turner III olan iş insanı, 19 Kasım 1938’de Cincinnati’de doğdu.

Turner, medya sektörüne 24 yaşında, babasının intiharının ardından aile şirketi Turner Outdoor Advertising’in yönetimini devralarak adım attı.

İş hayatında hızlı yükselen Turner, ilk olarak radyo istasyonlarını bünyesine kattı, ardından 1970 yılında Atlanta’da Channel 17 adlı televizyon istasyonunu satın aldı.

KESİNTİSİZ YAYIN YAPAN İLK HABER KANALINI KURDU

1976 yılında Channel 17’nin yayınını uyduya taşıyan Turner, kanalı kablolu televizyonun ilk 'süper istasyonu' hâline getirirken bu hamle, televizyon yayıncılığında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

Medya alanındaki en büyük atılımını 1 Haziran 1980’de CNN’i kurarak gerçekleştiren Turner, CNN, 24 saat kesintisiz yayın yapan ilk haber kanalı olarak tarihe geçti.

ULUSLARARASI MECRAYA ÇIKTI

Turner, 1982’de ikinci haber kanalı CNN2’yi kurdu; bu kanal daha sonra Headline News ve ardından HLN adını aldı.

1985 yılında ise uluslararası yayın yapan CNN International’ı hayata geçirdi.

BAZI ŞİRKETLERİ SATIN ALDI

Turner, medya yatırımlarını ilerleyen yıllarda da genişleterek TNT, Turner Classic Movies ve Cartoon Network gibi önemli kanalları bünyesine kattı.

Medya ve spor dünyasında derin izler bırakan Turner'ın, özellikle küresel haber yayıncılığındaki rolünün hatırlanması bekleniyor.