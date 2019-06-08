Çoban sürüsünü otlatırken intiharı önledi

Erzincan - Çağlayan yolu üzerindeki Fırat Köprüsü'nde ailevi geçimsizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan 4 çocuk annesi 35 yaşlarındaki kadın, köprünün ayağından kendisini aşağıdan geçen Karasu Nehri'ne bıraktı.

KOYUN SÜRÜSÜNÜ OTLATIRKEN GÖRDÜ

Bu esnada köprünün aşağısında koyun sürüsünü otlatan Orhan İlçi, olaya tanık oldu. Nehirde çırpınarak akıntıya kapılan kadını gören İlçi, suya girerek kadının yanına ulaştı. Kadını sudan çıkaran İlçi, yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istedi.

YOLDAN GEÇEN DOKTOR İLK MÜDAHALESİNİ YAPTI

Yoldan geçen bir doktor tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay sonrası polis ekipleri, Fırat Köprüsü civarında incelemede bulunarak kadını kurtaran Orhan İlçi’nin ifadesine başvurdu.