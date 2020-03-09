Mersin'in Mithat Paşa Mahallesi'nde 9 ay önce meydana olay şöyle gelişti:

Özkan Y. adlı şahıs, bir süre önce ayrıldığı eski eşi Hatun K.'yı, 7 yaşındaki çocuğunun önünde önce darbederek yere düşürdü.

Yerde yatan kadının önce dizine ardından da topuğuna pompalı tüfekle ateş eden zanlı, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çocuğuyla birlikte olay yerinden ayrıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Olay sırasında küçük çocuk gözyaşları içinde babasının annesini vurmasını izlerken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Dehşeti yaşayan ve kanlar içinde kalan kadın ise çığlık atarak çevreden yardım istedi.

Çocuğunun gözü önünde vurulan anne, yardım istiyor

"ÇOCUĞUMUN HALA BABA KELİMESİNİ KULLANMIYOR"

Yaşanan feci olayla ilgili konuşan Hatun K., Özkan Y. ile 2012 yılında evlendiğini ve 7 yıl evli kaldıklarını söyledi. Bu süreç içerisinde şahsın kendisine her türlü şiddeti uyguladığını ileri süren Hatun K., "Bana işkence, şiddet her türlü şeyi yaptı. Evin içerisine kilitledi, dövdü, evimi yaktı, beni bıçakladı, defalarca işkence yaparken ailem beni kurtardı. Son olarak 7 yaşındaki çocuğumun gözü önünde beni bacağımdan vurdu. Çocuğum halen baba kelimesini kullanmıyor. Halen 'anne sen vurulma' diyor. Benim vurulduğum yerlere bakıp, yaralı yerlerimi öpüyor." dedi.

"MEKTUPLARDA BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Ayrıldığı kocası ile arasında 29 şikayet dosyası bulunduğunu söyleyen Hatun K., "Vurulma olayına kadar 29 dosyamız olmasına rağmen bu adam hiçbir zaman cezaevine girmedi. Beni bıçakladı sol tarafım felç kaldı, buna rağmen cezaevine girmedi. Şu anda tutuklu ve bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını istiyorum. Bu adamın 20 sene kesinleşmiş cezası var. Bu yüzden de beni tehdit ediyor. 'Zaten 20 sene cezam var, ben çıkıp seni öldürürüm, ondan sonra hepsini yatarım' diye tehdit ediyor. Bunu da mektuplarla beyan ediyor. Mektupları ben mahkemeye sundum." ifadelerini kullandı.

"ÖLMEDEN ÖNCE BİR ŞEY YAPILSIN"

Yardım isteyen talihsiz kadın, "Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Ben ölmeden önce yetkililer bir şey yapsın. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum." diye konuştu.

SAKAT KALDI

Hatun K. ayrıca vurulmasından dolayı artık sakat kalacağını, bir daha asla düzelmeyeceğini ifade etti.