Çocuklar için evde yapılabilecek eğlenceli aktiviteler

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan çocukların, yapabilecekleri çeşitli aktiviteler mevcut.

Bu aktiviteler, özellikle 8-12 yaş arası çocuklar için uygun...

ETKİNLİK: SEVGİ NEDİR?

6 farklı kartta yer alan farklı yollarla sevginin tanımı yapılabilir. Hazırlık süresi için 10 dakika, sunum için de 5 dakikalık süre ayrılabilir.

ETKİNLİK: FIRÇALAR KONUŞUYOR

Yönergelere göre istenilen çizimler yapılabilir. Çalışma bittikten sonra çizimleri evde en sevdiğiniz yere asabilirsiniz.

DENEY: KRİSTALİZE ŞEKER

Çeyrek bardak suyun içine birkaç yemek kaşığı şeker ekleyerek, biraz şeker şurubu yapın. Bir parça kağıdın üzerine biraz şeker serpin. Şişleri karışımın içine batırın. Şeker parçaları üzerlerine yapışacak şekilde şişleri karıştırın. Sonra bunları kağıdın üzerine yatırın.

Kuruması için şişleri gece boyunca öyle bırakın. Sabah sıcak bir sos tavasında beş bardak şekeri iki bardak suyun içinde eritin. Oluşan şurubu 15 dakikalığına soğumaya bırakın. Ama çok uzun bekletmeyin çünkü aksi takdirde kristaller oluşmaz. Sonra bunu boş kavanozlara boşaltın ve farklı renklerde gıda boyası ekleyin. Artık hazır olan şişleri kavanozların içine yerleştirin. Ama kavanozun ne duvarlarına ne de dibine değmediğinden emin olun. Bunu sağlamak için mandal kullanın. Şimdi bekleyin ve ne olacağını gözlemleyin.

DENEY: YÜZEN YUMURTA

Bir saf bardak suyun içine bir adet yumurtayı dikkatle yerleştirin. Eğer yumurta bozuk değilse, bardağın dibine düşmesi gerekiyor. Ardından ikinci bardağın içine biraz sıcak su doldurun ve içinde 4-5 yemek kaşığı tuz eritin. Eğer su soğuyana kadar beklerseniz deney daha iyi olacaktır. Şimdi ikinci yumurtayı bardağın içine bırakın. Yumurta, suyun dibine düşmek yerine suyun yüzeyinde yüzecektir.

ETKİNLİK: ŞANSINA NE ÇIKARSA

Aşağıdaki 14 kartı çizgilerinden kesin, katlayın ve bir kase için koyun. Kase içinden bakmadan bir kart seçin ve kartta yazan soruyu yanıtlayın.

DENEY: YANMAZ BALON

İlk balonu havayla doldurun ve yanan bir mumun üzerinde tutun. Burada amaç, alevin balonu patlatacağını çocuklara göstermek. Sonra ikinci balonu suyla doldurun, mumu yakın ve bir kez daha balonu üzerinde tutun. Bu kez balonun alevin sıcaklığına dayanabileceğini göreceksiniz.

ETKİNLİK: SORUMLULUKLARIM

Kendi sorumluluklarınızı düşünün. Her bir bulutun içine ve istediğiniz gibi süsleyin.

DENEY: RENKLİ LAHANALAR

Her bardak suyun içine farklı renkte gıda boyası ekleyin. Sonra her bir bardağın içine tek bir lahana yaprağı yerleştirin. Bir gece boyunca içinde bırakın. Sabah olduğunda yapraklar renklerini değiştirmiş olacaklar.

ETKİNLİK: İCAT ÇIKAR

İcat etmek için bir makine düşün ve bu makineyi aşağıdaki boşluğa çiz. Daha sonra bu makinenin isminin ne olduğunu ve ne işe yaratığını yandaki kutucuğa yaz.