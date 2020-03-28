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Çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

İstanbul Valisi Yerlikaya: Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır.

AA | 28.03.2020 - 21:38..
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Çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır”. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum

Otobüs ile şehirler arası yolculuğun "Seyahat İzin Kurulu"nun iznine bağlanmış olması nedeniyle; Taksi vb. araçların ya da İnternet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir."

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