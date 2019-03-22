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Çocuklar okusun diye evini kütüphaneye çevirdi

İzmir'de yaşayan Zeki Eker, evinin bir odasında oluşturduğu kütüphane ile mahalledeki çocuklara kitap sevgisini aşılıyor.

AA | 22.03.2019 - 09:21..
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Zeki Eker, evine yakın bir noktada küçük bir binada bakkal işletiyor. Eker, yaklaşık 5 yıldan bu yana, satın aldığı veya gönüllülerden temin ettiği kitapları değerlendirmek amacıyla 3 odası bulunan evinin bir bölümünü, kütüphane yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 1.500 kitabı odadaki raflara yerleştiren Eker, bu eserleri bir yıldır çocukların kullanımına sunuyor.

Mahalledeki çocuklar, bu kitapları Eker'in evindeki kütüphanede okuyabildiği gibi ödünç de alabiliyor.

Eker, ilkokula kadar okuyabildiğini, ancak eğitime gönülden bağlı olduğunu söyledi.

Çocuklar okusun diye evini kütüphaneye çevirdi

ÇOCUKLARA İKRAMLARDA BULUNUYOR

Eker, "Yaklaşık 5 yıldan beri devamlı kitaplar aldım. Bu kitapların değerlendirilmesi için evimin bir odasını kütüphaneye dönüştürdüm. Kitapları da çocuklarımızın kullanımına sundum. Mahallemizde yaşayan öğrenciler, okul dışındaki boş zamanlarında evimize gelerek kitap okuyor. Ben de evimde kitap okuyan çocuklarımıza çeşitli ikramda bulunuyorum. Evimin kapısını kilitlemeden çocuklarımız kendi evleri gibi odaya girebiliyorlar." dedi.

Çocuklar okusun diye evini kütüphaneye çevirdi

KİTAPLARI ÖDÜNÇ DE VERİYOR

Çocukları kitap okurken gördüğünde çok mutlu olduğunu anlatan Eker, "Çok şükür amacıma ulaştım, uzun zamandır bu hayalle yaşıyordum. Kütüphanem sadece çocuklara açık değil, her yaştan vatandaşlarımız rahatlıkla evime gelebilir. Mahallemizdeki çocuklarımızın kitap sevgisini kazanmaları benim için en büyük mutluluktur, istediklerinde ödünç de verebiliyorum." diye konuştu.

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