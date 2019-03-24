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Çocuklara saldıran pitbullu süpürgeyle kovaladı

Chicago'daki Englewood semtinde okula giden bir grup çocuğa köpek saldırdı. Çocuklar saldırıdan okul görevlisi sayesinde kurtuldu.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 10:25..
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Amerika'da meydana gelen olayın görüntüleri, başıboş gezen köpeklerin ne denli tehlikelere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne koyuyor.

BİRİNİN BACAĞINI, BİRİNİN SIRTINI ISIRDI

Görüntülerde, ilkokul öğrencileri okul kapısından içeri gireceği sırada bir pitbull hunharca öğrencilere saldırmaya başlıyor. 7 yaşındaki Karl bacağından ve 13 yaşındaki kuzeni Jamal sırtından yara alırken, çocukların canlarını zor kurtardığı an be an fark ediliyor.

Çocuklara saldıran pitbullu süpürgeyle kovaladı

Okula giden çocuklara köpek saldırısı- VİDEO

FELAKETİ ÖNLEYEN SÜPÜRGELİ

Öğrencilerin bağırışlarını duyan okul temizlik görevlilerinden biri, süpürgeyi kaptığı gibi köpeğe doğru koşup, hayvanı korkutup kaçırmayı başarıyor. Herhangi bir facianın olmaması bir dahaki sefere bu kadar şanslı olunabilineceği anlamına gelmiyor tabii.

Çocuklara saldıran pitbullu süpürgeyle kovaladı

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