Çocuklarda geniz eti bazen gece başlıyor gündüzleri devam ediyor

Son yıllarda çevresinde geniz eti ameliyatı olan çocuk sayısının arttığını söyleyen ebeveynlerin ortak bir sorusu var: “Bu gerçekten gerekli mi?” Çünkü geniz eti çoğu zaman yalnızca burun tıkanıklığıyla ilişkilendiriliyor. Oysa büyüdüğünde yalnızca nefes almayı değil; uykuyu, dikkati, işitmeyi ve çocuğun gün içindeki genel halini de etkileyebiliyor. Bu yüzden her horlayan çocuk ameliyat edilmese de bazı belirtilerin uzun süre görmezden gelinmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor.

BELİRTİLER EN ÇOK GECE ORTAYA ÇIKIYOR

Geniz eti, bağışıklık sisteminin doğal bir parçası olan bir doku. Sorun, bu yapının hava geçişini zorlaştıracak kadar büyümesiyle başlıyor. Çocuk burnundan rahat nefes alamadığında zamanla ağızdan nefes almaya başlıyor ve tablo çoğu aile tarafından ilk kez gece fark ediliyor.

Sürekli ağız açık uyuma, belirgin horlama, huzursuz dönme, terleme ya da nefes durur gibi olma hissi ailelerin en sık anlattığı belirtiler arasında yer alıyor. Bazı çocuklar gündüz saatlerinde de sürekli burnu tıkalı gibi konuşabiliyor.

Ancak mesele yalnızca horlama değil. Gece boyunca rahat nefes alamayan çocukların uykusu sık sık bölünebildiği için sabah uyandıklarında dinlenmiş olmuyorlar. Gün içinde huzursuzluk, çabuk yorulma, dikkat toplamakta zorlanma ve dalgınlık görülebiliyor. Uzun süre ağızdan nefes almak ise zamanla yüz ve çene gelişimini de etkileyebiliyor.

ORTA KULAK ENFEKSİYONLARIYLA DA BAĞLANTILI OLABİLİYOR

Geniz eti yalnızca burnu değil, kulakla bağlantılı hava yollarını da etkileyebiliyor. Bu nedenle bazı çocuklarda sık orta kulak enfeksiyonu, kulakta sıvı birikmesi ve işitmede azalma görülebiliyor.

Özellikle televizyonun sesini yükseltme ihtiyacı, sık “duymadım” deme ya da tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları yaşayan çocuklarda Kulak Burun Boğaz değerlendirmesi öneriliyor. Çünkü uzun süre fark edilmeyen işitme sorunları konuşma gelişimini ve okul sürecini de etkileyebiliyor.

HER GENİZ ETİ AMELİYAT GEREKTİRMİYOR

Geniz eti büyümesi her çocukta aynı seviyede ilerlemiyor. Hafif vakalarda takip yeterli olabiliyor. Bazı çocuklarda alerji kontrolü ve destek tedavilerle belirgin rahatlama sağlanabiliyor.

Ancak nefes alma belirgin şekilde zorlaşıyorsa, uyku kalitesi ciddi etkileniyorsa, sık kulak problemi yaşanıyorsa ya da çocuk sürekli ağızdan nefes alıyorsa ameliyat seçeneği daha güçlü şekilde değerlendiriliyor.

Çocukluk çağında en sık yapılan Kulak Burun Boğaz işlemlerinden biri olan geniz eti ameliyatı genellikle kısa sürüyor ve çocukların büyük kısmı kısa süre içinde günlük yaşamına dönebiliyor.

SÜREKLİ HORLAMA NORMAL KABUL EDİLMİYOR

Uzmanların en sık dikkat çektiği noktalardan biri, belirtilerin aylar boyunca “geçici” düşüncesiyle ertelenmesi. Özellikle her gece tekrar eden horlama, ağız açık uyuma ve nefes zorlanması normal kabul edilmiyor.

Bu nedenle yalnızca gündüz belirtilerine değil, çocuğun uyku biçimine de dikkat edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Çünkü bazı çocuklarda ilk dikkat çeken şey burun tıkanıklığı değil; sürekli yorgunluk, huzursuzluk ve dikkat dağınıklığı olabiliyor.