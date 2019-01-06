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Çocuklarda sanat eğitimin önemi

Sanat eğitimi sadece hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda öğrencinin kendi kişisel gelişimini de olumlu yönde etkiler.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 10:35..
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Günümüzde sanat eğitimi vermek ya da almak çok da gerekli görülmüyor. Varsa yoksa matematik, fen bilgisi, Türkçe, edebiyat dersleri…

İYİ YERLERE GELME DÜŞÜNCESİ

Neden? Çünkü bunları yapabiliyorsak ancak sınavları geçebiliyoruz ve i'yi yerlere' gelebiliyoruz.

KÖRELEN SANAT YETENEĞİ

Öyle ki sanat derslerinde öğrencilere farklı derslerin sınavları için çalışılmasına müsaade ediliyor.

Diğer önemli dersler için geceli gündüzlü ders çalışırken, yaratıcılığımızı ve sanatsal yeteneklerimizi köreltiyoruz, belki de zaman içinde tamamen yok ediyoruz.

Çocuklarda sanat eğitimin önemi

ÇOCUKLAR SANAT EĞİTİMİ ALMALI

İşte, bu gibi sebeplerden dolayı kesinlikle her çocuk sanat eğitimi almalı ya da tüm derslerin içine biraz sanat katılmalı.

Böylece hem dersler daha keyifli hâle gelecektir hem de öğrenciler her zaman yaratıcılıklarını kullanacaklardır.

Çocuklarda sanat eğitimin önemi

SORUNLARA KARŞI YARATICI PROJELER

Görsel sanatlar derslerinde, sadece resim mi çizdirilmeli? Aslında hayır. Dünyanın birçok yerinde sorunlar yaşanıyor.

Çocukların bu sorunlara karşı duyarlı olması adına, sorunları belirleyip ele almak ve onlar üzerine yaratıcı projeler üretmek bir seçenek olabilir.

Çocuklarda sanat eğitimin önemi

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