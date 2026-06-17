Çocukları sosyal medyadan korumak için adım atan ülkeler
Sosyal medyadaki bilgi kirliliği, istismar içeren paylaşımlar çocuklar için sağlıksız bir ortam oluşturuyor. Bazı ülkeler de gelecek nesilleri bu mecradan uzak tutmak için yasa çalışmalarına başladı.
Dünyada çocukların korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemeleri yaygınlaşıyor.
Dünyada çocukların korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemelerini ve yasakları devreye alan ülkeler şunlar:
Türkiye: 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme yasalaştı.
Avustralya: 16 yaş altına sosyal medya erişimini engelleyen yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.
Malezya: 16 yaş altına sosyal medya erişimini engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi.
Endonezya: 16 yaş altına sosyal medya erişimini engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi.
YASA HAZIRLIĞI YAPAN ÜLKELER
Çocukları sosyal medyadan korumak için çalışma yapan ülkeler de şöyle sıralanıyor:
Polonya: 16 yaş altı öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanması 1 Eylül itibarıyla yasaklanacak.
Kanada: 16 yaş altına sosyal medya kısıtlamasına yönelik tasarı parlamentoya sunuldu.
İngiltere: 16 yaşından küçüklerin sosyal medya yasağının 2027 itibarıyla uygulanması planlanıyor.
Yunanistan: 2027 itibarıyla 15 yaşında küçüklere sosyal medya kullanımı yasaklanacak.
Fransa: 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren yasa tasarısı Senatoda kabul edildi.
Slovenya: 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasını öngören tasarı hazırlanıyor.
Maldivler: 16 yaş altına sosyal medya sınırlandırmasını amaçlayan düzenlemenin 2027'de uygulanması planlanıyor.
Portekiz: 13-16 yaş grubuna sosyal medya için ebeveyn izni şartı getiren tasarı mecliste.
İspanya: 16 yaş altı çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimi yasaklanacak.
Almanya: Sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor.
Danimarka: 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasağına yönelik çalışma yürütülüyor.
İtalya: 15 yaş altına sosyal medya yasağı için çalışma yürütülüyor.
Norveç: 16 yaş altı çocukların sosyal medya kısıtlamasına yönelik hazırlıklara başlandı.