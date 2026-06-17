Çocukları sosyal medyadan korumak için adım atan ülkeler

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Dünyada çocukların korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemeleri yaygınlaşıyor.

Dünyada çocukların korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemelerini ve yasakları devreye alan ülkeler şunlar:

Türkiye: 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme yasalaştı.

Avustralya: 16 yaş altına sosyal medya erişimini engelleyen yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.

Malezya: 16 yaş altına sosyal medya erişimini engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi.

Endonezya: 16 yaş altına sosyal medya erişimini engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi.

YASA HAZIRLIĞI YAPAN ÜLKELER

Çocukları sosyal medyadan korumak için çalışma yapan ülkeler de şöyle sıralanıyor:

Polonya: 16 yaş altı öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanması 1 Eylül itibarıyla yasaklanacak.

Kanada: 16 yaş altına sosyal medya kısıtlamasına yönelik tasarı parlamentoya sunuldu.

İngiltere: 16 yaşından küçüklerin sosyal medya yasağının 2027 itibarıyla uygulanması planlanıyor.

Yunanistan: 2027 itibarıyla 15 yaşında küçüklere sosyal medya kullanımı yasaklanacak.

Fransa: 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren yasa tasarısı Senatoda kabul edildi.

Slovenya: 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasını öngören tasarı hazırlanıyor.

Maldivler: 16 yaş altına sosyal medya sınırlandırmasını amaçlayan düzenlemenin 2027'de uygulanması planlanıyor.

Portekiz: 13-16 yaş grubuna sosyal medya için ebeveyn izni şartı getiren tasarı mecliste.

İspanya: 16 yaş altı çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimi yasaklanacak.

Almanya: Sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor.

Danimarka: 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasağına yönelik çalışma yürütülüyor.

İtalya: 15 yaş altına sosyal medya yasağı için çalışma yürütülüyor.

Norveç: 16 yaş altı çocukların sosyal medya kısıtlamasına yönelik hazırlıklara başlandı.