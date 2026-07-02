Çoğu kişi çöpe atıyor: İşte avokado çekirdeğinin bilinmeyen faydası

Mutfakta çoğu zaman çöpe giden avokado çekirdeğinin aslında ne kadar marifetli olduğunu biliyor muydunuz?

Uzmanlar, avokado çekirdeği ve kahve telvesiyle hazırlanan doğal bir karışımın, ellerinizi bebek cildi gibi yumuşacık yapacağını söylüyor.

ahalı kozmetik ürünlerine tonlarca para dökmeden, evdeki malzemelerle dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet temizlenmiş avokado çekirdeği

1 tatlı kaşığı çekilmiş kahve

1 tatlı kaşığı toz şeker

Birkaç damla bal

Nasıl uygulanır?

Avokadoyu yedikten sonra çekirdeğini güzelce yıkayıp kurulayın. Bu çekirdek, peeling esnasında cildinize masaj yapmak için kullanacağınız doğal bir alet olacak.

ir kaba kahveyi, şekeri ve balı ekleyip karıştırın. Kahve ve şeker cildi ölü hücrelerden arındırırken, bal cildin nemlenmesine yardımcı olacak.

Karışımı ellerinize, parmak aralarına ve kütiküllere nazikçe yayın.

Elinize aldığınız avokado çekirdeği ile yaklaşık iki dakika boyunca dairesel hareketlerle ellerinize masaj yapın. Çekirdeğin yuvarlak yapısı, cildinizi tahriş etmeden masaj etkisini artıracaktır.

İşlemi bitirdikten sonra ılık suyla ellerinizi yıkayın ve nazikçe kurulayın.