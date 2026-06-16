Çoğu kişinin bilmediği radyo detayı: “FM” ne anlama geliyor

Milyonlarca insan her sabah işe giderken veya akşamları evde dinlenirken radyosunu açıyor.

Düğmeyi çevirip "FM" moduna getiriyoruz, sevdiğimiz şarkıyı buluyoruz ve dinlemeye başlıyoruz.

Peki, yıllardır kullandığımız bu "FM" harflerinin aslında ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?

Çoğu kişi için sadece bir radyo bandı ismi gibi görünse de durum çok farklı. İşte radyolardaki FM kısaltmasının anlamı:

“FM” ne anlama geliyor?

Radyo yayıncılığında kullanılan bu terim, İngilizce "Frequency Modulation" kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Türkçeye "Frekans Modülasyonu" olarak çevirebileceğimiz bu teknik, sesi iletmek için kullanılan özel bir yöntemdir.

Radyo sinyalleri havada bir dalga şeklinde hareket eder. Bir radyo kanalını (örneğin 101.2) ayarladığınızda, aslında o radyo istasyonunun yaydığı sinyalin hızına ve titreşim sıklığına (frekansına) "kilitlenmiş" olursunuz.

Frekans Modülasyonu'nda (FM), sesin şiddeti değişse bile taşıyıcı dalganın sıklığı değiştirilerek veri aktarılır. Bu yöntem cızırtıyı azaltır ve ses kalitesini kristal netliğine taşır.

Neden FM tercih ediyoruz?

AM yayınları sinyali dalganın "yüksekliğini" değiştirerek ilettiği için atmosferik olaylardan ve elektriksel gürültülerden çok çabuk etkilenir. Bu da o bildiğimiz rahatsız edici cızırtılara neden olur. FM teknolojisi ise sinyali "sıklık" üzerinden taşıdığı için dışarıdan gelen parazitlere karşı çok daha dirençlidir.

Bugün kristal netliğinde müzik dinleyebilmemizin arkasında, 20. yüzyılın başlarında geliştirilen bu akıllıca "frekans kaydırma" tekniği yatıyor.