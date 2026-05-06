"Çok güzelsin" diyerek öldürmüştü; Enjeksiyonla idamı onaylandı
ABD’de 7 yaşındaki kız çocuğuna “çok güzelsin” diyerek kaçırıp öldüren kargocu, idam cezasına çarptırıldı.
ABD’de 7 yaşındaki Athena Strand’i kaçırıp öldüren Tanner Horner hakkında karar çıktı.
Küçük kızı evinin önünden kaçırdıktan sonra öldürdüğünü kabul eden sanık, ölümcül enjeksiyon yöntemiyle idam cezasına çarptırıldı.
Duruşmada dinletilen ses kayıtlarında her şey ortaya döküldü.
MİDE BULANDIRAN KAYITLAR
Duruşma sırasında dinletilen ses kayıtları salonda duygusal anlara neden oldu.
Kayıtlarda Horner’ın küçük kıza kıyafetini çıkarmasını söyleyerek "Gerçekten çok güzel" dediği, Athena’nın ise defalarca “hayır” diyerek annesini istediği duyuldu.
Ağlama, çığlık ve vurma seslerinin ardından Athena’nın öldürüldüğü belirtildi.
Jüri, yaklaşık üç saat süren müzakerenin ardından Tanner Horner’ın ölümcül enjeksiyon yöntemiyle idam edilmesine karar verdi.
