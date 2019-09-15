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Çöken iskelenin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Rize'de dış cephe mantolaması tamamlanan 13 katlı binanın iskelesi, söküm çalışması sırasında çökerken, iskelenin ilk katındaki 2 işçi, çökme sırasında atlayarak son anda kurtuldu.

DHA | 15.09.2019 - 05:09..
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Mermerdelen Mahallesi’nde, 13 katlı binanın dış cephe mantolamasının tamamlayan Nedim S. (26) ve Selim İ. (20), iskelenin demir aksamlarını sökmeye başladı. Çalışmalarda giriş katındaki son parçalarının söküldüğü sırada iskele aniden büyük bir gürültüyle yıkıldı.

Çöken iskelenin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Çöken iskelenin altında kalmaktan son anda kurtuldular

SON ANDA ATLAYARAK KURTULDULAR

İskelenin çöktüğü sırada 2 işçi, son anda atlayarak kurtuldu. İskelenin altında kalmaktan son anda kurtulan işçiler, hafif yaralandı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çöken iskelenin altında kalmaktan son anda kurtuldular

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan, iskelenin çökme anı da binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iskelenin aniden çöktüğü, 2 işçinin de atlayarak iskelenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Çöken iskelenin altında kalmaktan son anda kurtuldular

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