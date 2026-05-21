Çölün ortasındaki dev dudaklar viral oldu! Google Earth'e damga vuran görüntüler...

Google Earth kullanıcılarının keşfettiği sıra dışı bir kaya oluşumu, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yukarıdan bakıldığında birbirine kenetlenmiş insan dudaklarını andıran dev yapı, internette “Kara Dudakları” (Black Lips) adıyla anılmaya başladı.

Fotoğraf, 2012 yılında Google Earth uydusu tarafından çekildi.

Çölün ortasında yer alan ilginç oluşumun yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 350 metre genişliğinde olduğu belirtiliyor.

İlk bakışta dev bir insan yüzünün parçası gibi görünen yapı, özellikle uydu görüntülerinde oldukça dikkat çekici bir görüntü oluşturuyor.

JEOLOJİK BİR OLUŞUM

Bilim insanlarına göre bu görüntünün arkasında tamamen doğal jeolojik süreçler bulunuyor.

Araştırmacılar, yapının aslında binlerce yıl boyunca rüzgar erozyonuna maruz kalan kayalık bir yamaç olduğunu söylüyor.