Como, İsmail Yüksek'in peşinde
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Como, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'i yakından takip ediyor.
Cesc Fabregas yönetiminde İtalya Serie A'da 4. sırayı alarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alan Como, transfer çalışmalarına başladı.
İtalyan ekibi Como, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek için harekete geçti.
DURUMUNU TAKİP EDİYORLAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre İtalyan temsilcisi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.
SÖZLEŞMESİ
15 milyon euro piyasa değeri bulunan milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta görev alan İsmail Yüksek, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
