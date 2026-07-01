Çöp toplayıcısının bulduğu kitaplar hayatını değiştirdi: Şimdi meyvesini yiyor

Yıllar önce daha iyi bir yaşam umuduyla Tocantins’ten başkent Goiânia’ya taşınan çift, başlangıçta büyük finansal zorluklarla karşılaştı.

Jose Francisco, şehirde kentsel temizlik işçisi olarak çalışmaya başladı. Jose, süpürdüğü sokaklarda başkalarının atık olarak gördüğü kitapları fark etti.

Birçoğu için çöp olan bu kitaplar, onun gözünde eşi Andreia’nın hayallerine açılan birer kapıydı.

Jose, temizlik yaptığı bölgelerde bulduğu kitapları özenle toplayıp eve götürdü.

Hukuk Fakültesi’ni kazandı, hayatı değişti

Andreia, eşinin sokaklardan topladığı bu kitaplarla girdiği sınavlarda büyük bir başarı gösterdi. Hukuk bölümünü tam burslu kazanmayı başaran Andreia, zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Eğitimin verdiği özgüvenle çalışmalarına devam eden Andreia, girdiği sınavlarda Goias Askeri Polisi’ne girmeye hak kazandı.

Akademik başarısını meslek hayatına da taşıyan Andreia, sınıfındaki en yüksek not ortalamasına sahip üçüncü öğrenci olarak mezun oldu ve bugün hayalini kurduğu Askeri Polis Kaptanı ünvanını taşıyor.