COP31 kapsamında 2'nci 'Çevre ve İklim Medya Turu' düzenlenecek

Türkiye, bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye'nin ilk kez bir COP'a ev sahipliği yapacağı zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek.

İKİNCİ 'ÇEVRE VE İKLİM MEDYA TURU' DÜZENLENECEK

Bu çerçevede; bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; COP31 kapsamında 9-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında kapsamlı bir çevre ve iklim medya turu düzenlenecek.

İlki 27-29 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen medya turunun ikinci ayağı Hatay ve İstanbul olacak.

11 ÜLKEDEN 17 YABANCI BASIN MENSUBU KATILACAK

COP31 Zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılmasını hedefleyen 'Road to COP31: Sustainable Future International Media Program' başlıklı organizasyona; İngiltere, Macaristan, İspanya, Güney Kore, İtalya, Sırbistan, Fas, Karadağ, Kuzey Makedonya, Azerbaycan ve KKTC olmak üzere 11 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılım sağlayacak.

YERLİ TEKNOLOJİLER ULUSLARARASI BASINA AKTARILACAK

Program ile Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler, uluslararası basın mensuplarına aktarılacak.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak.

SAHA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Medya turu çerçevesinde katılımcılar, ilk olarak Hatay’da düzenlenecek 'Türkiye'nin COP31 Yolculuğu: Dirençli Şehirler Programı' kapsamında bir saha ziyareti gerçekleştirecek, sonrasında Murat Kurum ile görüşecek.

Medya mensupları bu görüşmede; daha adil, kapsayıcı ve işlevsel bir küresel düzenin inşasına katkı sunmayı hedefleyen ve diyalog, aksiyon ve uzlaşı ilkeleri doğrultusunda şekillenecek olan COP31 süreci hakkında bilgi edinecek.

4 BASIN TURU DAHA DÜZENLENECEK

Programın son gününde dünyanın en derin ikinci üretim tesisi olan İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi ziyaret edilecek.

Katılımcılar, tarımda sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm konularında bilgilendirilecek.

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali kapsamında çevre tırı ziyaret edilecek.

Çevre ve iklim medya turları kapsamında COP31 Zirvesi'ne kadar 4 basın turu daha gerçekleştirilecek.