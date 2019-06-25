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Çöplerden müzik enstrümanları yapan Kongolular

Çöplerden plastik atıkları toplayan bazı Kongolular bu atıklardan enstrüman yaparak müzik grubu kurdu.

AA | 25.06.2019 - 06:32..
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da bir grup insanın müzik tutkusu alkışı hak ediyor.

‘Çöpten Müzik’ anlamına gelen Fulu Muziki grubu, plastik atıkları ve diğer çöpleri kullanarak özgün ses veren müzik enstrümanları yaratıyor.

Grubun kurucusu Piscko Crane, “Çöp yığınları arasında bir plastik bulduğumda bundan nasıl bir ses çıkabileceğini düşünüyorum. Güzel bir Do Re Mi Fa Sol La Si Do çıkar diyerek sonra onu enstrüman olarak kullanıyorum.” dedi.

"GENÇ KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ"

Piscko Crane, Kinşasa’nın çok kirli bir şehir olduğunu düşünüyor ve yaptıkları müzik enstrümanları sayesinde atıkları geri dönüştürmenin önemli olduğunu vurguluyor:
“Bu müzik türünün dünya çapında tanınmasını diliyorum. Müziğimiz sayesinde geri dönüşümü genç kuşaklara aktarabileceğiz.”

Çöpten topladıkları atıkları enstrümana çeviren müzik grubu VİDEO


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